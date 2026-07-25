Сразу несколько регионов рф охватили взрывы и пожары: что известно о ночных атаках

В ночь на 25 июля взрывы и пожары зафиксировали сразу в нескольких регионах россии, а также в временно оккупированном Луганске. Об атаке беспилотников сообщали в Белгороде и Ростове-на-Дону, тогда как в Энгельсе Саратовской области горело здание на территории, связанной со стратегической авиацией рф.

Об этом сообщают местные жители, мониторинговый канал Exilenova+ и российский ресурс ASTRA.

15 июля 2026, 16:16 Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму «Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Сразу в нескольких регионах россии сообщалось о взрывах и пожарах после вероятных попаданий.

В Белгороде в течение ночи прозвучала серия взрывов. По данным мониторинговых ресурсов, город подвергся массированной атаке БпЛА. Сообщалось о пожарах в районе логистических складов и объектов энергетической инфраструктуры.

В частности, под ударом, по предварительной информации, могли оказаться подстанция «Южная», район ТЭЦ «Луч» и логистические объекты. В сети опубликовали кадры моментов попаданий.

Беспокойно было и в Ростове-на-Дону. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах, работе российской ПВО и последующем сильном пожаре. На обнародованных видео видно значительное задымление, зарево над городом. Какой именно объект мог быть поражен, пока неизвестно.

Взрывы также прозвучали в временно оккупированном Луганске. Мониторинговые каналы сообщили о пожаре на месте вероятного попадания, однако подробностей относительно того, какие объекты поразили, пока нет.

Отдельный пожар произошел в Энгельсе Саратовской области. По информации Exilenova+, возможно, горело здание бывшего штаба 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии.

При этом сам факт атаки на этот объект мониторинговый ресурс не подтверждает. Местные жители утверждали, что одно из зданий казарм якобы загорелось без удара беспилотника. В то же время в регионе в течение ночи объявляли угрозу атаки БпЛА и ракетную опасность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил удары Сил обороны по стратегическому военному предприятию в Кирове и нефтяному объекту рф, расположенному почти в 1350 километрах от границы.

Кроме того, в ночь на 24 июля Служба безопасности Украины провела серию дальнобойных атак по российским нефтеперерабатывающим заводам, военно-топливной инфраструктуре агрессора и целям на территории оккупированного Крыма.

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