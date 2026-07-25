Маск раскрыл, как Starlink попадали в российскую армию

Национальная безопасность
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Илон Маск заявил, что Starlink не продавал терминалы россии. По его словам, российские военные получали их контрабандой, а для блокировки таких устройств совместно с Украиной создали «белый список».
фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink никогда официально не продавал свои терминалы россии. По его словам, российские военные получали оборудование контрабандой, а часть терминалов изначально была заказана через Украину.

Об этом Маск рассказал в интервью The Economist.

Падение Starlink: российская армия остается без связиИз-за верификации терминалов Starlink российская армия получила проблемы со связью на фронте.

По словам бизнесмена, компания не поставляла Starlink российской стороне. Терминалы, которые в итоге оказались у армии рф, попадали к ней через нелегальные каналы.

«Мы ни в какой момент не продавали Starlink россиянам. По сути они получали терминалы Starlink, которые были заказаны через Украину, а затем контрабандой переправляли их на восток Украины, где находятся российские войска. И затем в некоторых случаях использовали их для проведения атак», – заявил Маск.

Для противодействия использованию Starlink российскими военными компания совместно с украинским правительством создала так называемый «белый список». В него внесли терминалы, которым разрешено работать.

В то же время Маск признал, что такое решение имело побочные последствия. Часть обычных пользователей, которые использовали Starlink для работы, учебы или доступа в интернет, также потеряла связь.

Российские военные начали использовать на фронте «серые» терминалы Starlink еще в 2023 году.

В начале 2026 года появилась информация об использовании россией Starlink уже непосредственно на ударных беспилотниках. Такие терминалы позволяют поддерживать связь с дроном и управлять им онлайн, в частности во время атак по Украине.

Напомним, в феврале в Украине заработал «белый список» терминалов Starlink, призванный защитить связь и сделать невозможным использование системы оккупантами.

Недавно в Пентагоне отметили, что отключение Starlink у россиян непосредственно помогло украинским силам освободить значительные территории.

Вместе с тем россия разрабатывает собственную альтернативу спутникового интернета и уже запустила на орбиту первые аппараты системы «Рассвет».

Несмотря на это, в Украине регулярно разоблачают вражеских агентов, которые по заказу спецслужб рф пытаются регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупационных войск.

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