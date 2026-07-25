ЕС ввел санкции против грузинского НПЗ за переработку российской нефти

Мир
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Грузинский завод Kulevi попал под санкции ЕС из-за поставок и переработки российской сырой нефти.
Фото getty images

Европейский Союз ввел санкции против грузинского нефтеперерабатывающего завода Kulevi, который перерабатывал российскую нефть. Это стало первым случаем применения ограничений ЕС против крупной грузинской компании за содействие сохранению доходов россии от экспорта нефти.

Об этом сообщает Reuters.

Доходы россии от продажи нефти и газа в июле могут вырасти на 60% – СМИВ июле нефтегазовые доходы бюджета рф могут вырасти на 60 процентов по сравнению с июлем прошлого года, сообщает Reuters.

В рамках 21-го пакета санкций против россии ЕС ввел запрет на транзакции с предприятием Kulevi. Ограничения вступят в силу через шесть месяцев.

Завод, расположенный на побережье Черного моря на западе Грузии, оказался под пристальным вниманием после того, как стало известно о поставках на него российской сырой нефти компанией «Роснефть».

Компания Black Sea Petroleum (BSP), которая владеет заводом, ранее заявляла, что прекратит переработку российской нефти в августе-сентябре и перейдет на поставки сырья из Туркменистана и Казахстана.

В ЕС заявили, что завод пообещал диверсифицировать источники поставок, однако Брюссель хочет убедиться в выполнении этих обязательств. Если Kulevi откажется от российской нефти, ЕС может рассмотреть вопрос об исключении предприятия из санкционного списка.

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность из-за включения Kulevi в санкционный список и заявило, что страна принимает меры, чтобы ее территорию не использовали для обхода ограничений против россии.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), Kulevi получил шесть партий российской сырой нефти с октября 2025 года по май 2026 года. В первой половине 2026 года завод переработал более 650 тысяч тонн нефти.

Напомним, 23 июля все страны Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против российской федерации после недель переговоров в Брюсселе. Новые меры предусматривают продление ценового лимита на нефть на уровне $44 за баррель, запрет операций с 32 российскими банками, ограничения криптовалютных транзакций и торговые санкции.

Как известно, для одобрения нового пакета ограничений, ЕС согласовал исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

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Россия ЕС Санкции Нефть Евросоюз Грузия НПЗ
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