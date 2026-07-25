РФ атаковала четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области

Национальная безопасность
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В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Под ударами оказались четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.
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В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Под ударами оказались четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич.

Россия ночью атаковала Украину двумя ракетами и почти 160 дронами: как отработала ПВОВ ночь на 25 июля россия выпустила по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 157 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 128 вражеских целей.

Около 05:05 зафиксировали попадания российских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.

Позже беспилотники атаковали еще две АЗС в Полтавском районе.

По данным областных властей, в результате ударов никто не пострадал.

Сейчас специалисты уточняют последствия атак. На местах попаданий продолжают работать соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 25 июля россия выпустила по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 157 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 128 вражеских целей.

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АЗС Полтавская область Атака рф на Украину
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