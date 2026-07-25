РФ атаковала четыре АЗС и пожарную часть в Полтавской области

В ночь на 25 июля российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Под ударами оказались четыре автозаправочные станции и здание пожарной части.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьякивнич.
Около 05:05 зафиксировали попадания российских БПЛА по двум автозаправочным станциям и зданию пожарной части.
Позже беспилотники атаковали еще две АЗС в Полтавском районе.
По данным областных властей, в результате ударов никто не пострадал.
Сейчас специалисты уточняют последствия атак. На местах попаданий продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, в ночь на 25 июля россия выпустила по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 157 ударных дронов. Силы ПВО обезвредили 128 вражеских целей.
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