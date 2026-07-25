«Заплатите высокую цену»: Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу дополнительными и «значительными» пошлинами. Причиной стали штрафы, которые Брюссель накладывает на крупные американские технологические компании.

Об этом сообщает The Guardian.

24 июля 2026, 07:48 Администрация Трампа введет новые глобальные пошлины для 60 стран мира Администрация Дональда Трампа вводит новые пошлины от 10% до 12,5% на импорт товаров примерно из 60 стран. Новые тарифы вступят в силу 25 июля.

Трамп обвинил Еврокомиссию в целенаправленном давлении на Apple, Meta, Amazon и Google.

«Соединенные Штаты Америки – это не “копилка” для Европы, и мы не позволим ей ею быть!» – написал президент США.

Он также анонсировал немедленное расследование практики ЕС, которую назвал «ограблением американских компаний и налогоплательщиков». По словам Трампа, Брюссель «заплатит очень высокую цену».

Ранее Евросоюз оштрафовал Google на 890 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Apple и Meta в прошлом году получили штрафы на 500 млн и 200 млн евро соответственно.

В Google приветствовали участие администрации США и заявили, что ценят сотрудничество с ней.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину против широкого перечня канадских товаров, импортируемых из Канады.

А в мае Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд отдельных товаров после встречи в Пекине президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Как известно, еще в феврале Трамп заявлял, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.

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