«Заплатите высокую цену»: Трамп пригрозил Европе новыми пошлинами

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу дополнительными и «значительными» пошлинами.
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу дополнительными и «значительными» пошлинами. Причиной стали штрафы, которые Брюссель накладывает на крупные американские технологические компании.

Об этом сообщает The Guardian.

Администрация Трампа введет новые глобальные пошлины для 60 стран мираАдминистрация Дональда Трампа вводит новые пошлины от 10% до 12,5% на импорт товаров примерно из 60 стран. Новые тарифы вступят в силу 25 июля.

Трамп обвинил Еврокомиссию в целенаправленном давлении на Apple, Meta, Amazon и Google.

«Соединенные Штаты Америки – это не “копилка” для Европы, и мы не позволим ей ею быть!» – написал президент США.

Он также анонсировал немедленное расследование практики ЕС, которую назвал «ограблением американских компаний и налогоплательщиков». По словам Трампа, Брюссель «заплатит очень высокую цену».

Ранее Евросоюз оштрафовал Google на 890 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства. Apple и Meta в прошлом году получили штрафы на 500 млн и 200 млн евро соответственно.

В Google приветствовали участие администрации США и заявили, что ценят сотрудничество с ней.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ввел 50-процентную пошлину против широкого перечня канадских товаров, импортируемых из Канады.

А в мае Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд отдельных товаров после встречи в Пекине президента Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

Как известно, еще в феврале Трамп заявлял, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.

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Дональд Трамп США ЕС Пошлина Штраф
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