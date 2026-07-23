ЮНЕСКО внесла Херсонес Таврический в Список всемирного наследия под угрозой

ЮНЕСКО внесла «Древний город Таврический Херсонес и его хора» в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Как отмечается, решение было принято сегодня, 23 июля, в рамках Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 48-й сессии (48WHC).

«Мы приветствуем это решение. Этот объект, расположенный в украинском Крыму, который временно оккупирован россией, находится под постоянной угрозой и подвергается повреждениям и разрушениям со стороны российских оккупационных властей», – подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.

Также решение Комитета призывает мировое сообщество активнее противодействовать незаконному обороту культурных ценностей, происходящих из временно оккупированного Крыма.

Напомним, в июле 2024 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН по поводу разрушения россиянами Херсонеса Таврического в оккупированном Крыму.

Также недавно сообщалось, что комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта добавил еще 19 украинских объектов культурного наследия в Международный список под усиленной защитой.

А также во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2026) в Гданьске ЮНЕСКО объявила о запуске программы по защите и сохранению документального наследия Украины. Инициативу будут финансировать Европейский Союз и правительство Фландрии.

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