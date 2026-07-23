Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против россии

Все страны Европейского Союза согласовали 21-й пакет санкций против российской федерации после недель переговоров в Брюсселе.

Об этом в соцсети Х 23 июля сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую принятие решения по 21-му пакету санкций против россии. В то время как Украина набирает военный импульс, наши санкции продолжают подрывать экономические основы военных действий россии», – заявила президент Еврокомиссии.

17 июля 2026, 16:20 Евросоюз ввел санкции против пяти компаний рф Совет ЕС ввел санкции против пяти компаний российской федерации и одного физического лица за смертоносные удары по Киеву в ночь на 1 и 5 июля.

По ее словам, новые меры предусматривают продление ценового лимита на нефть на уровне $44 за баррель, запрет операций с 32 российскими банками, ограничение криптовалютных транзакций и торговые санкции.

Также в черный список внесены суда «теневого флота рф» и введен запрет на въезд российским комбатантам в ЕС.

Напомним, накануне стало известно, что послы государств-членов Европейского Союза достигли политического согласия по 21-му пакету санкций против россии.

Как известно, 13 июля министры иностранных дел государств ЕС не смогли прийти к согласию относительно принятия нового пакета санкций против россии.

СМИ писали о том, что отставка Виктора Орбана с должности руководителя Венгрии не помогла Евросоюзу оперативнее согласовать очередной пакет санкций против рф. Дискуссии усложнились, поскольку государства-члены начали открыто защищать свои экономические интересы.

В конце концов Европейский Союз согласовал компромисс по новому пакету санкций против россии, который предусматривает исключение для греческой судоходной компании Dynagas. Она сможет продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны в течение года.

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