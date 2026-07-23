Корецкий назвал дедлайн подготовки и подачи в Раду проекта госбюджета-2027

Политика
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Кабмин приступил к работе над проектом госбюджета-2027, проект которого планируется подать в парламент в установленный законом срок – до 15 сентября.
t.me/Koretskyi_official

В четверг, 23 июля, украинское правительство начало подготовку проекта государственного бюджета на 2027 год.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в соцсетях.

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Как ожидается, министерства в кратчайшие сроки, а именно – до 31 июля, должны подготовить предложения по основным параметрам будущего документа.

Согласно словам Корецкого, также подать проект госбюджета в Верховную Раду планируется в установленный законом срок – до 15 сентября.

«Документ должен соответствовать нашим главным задачам – укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики», – заявил премьер.

Как известно, в конце июня правительство перераспределило 220 миллионов гривен из специального фонда государственного бюджета на нужды сектора безопасности и обороны. В частности, из них 70 млн грн пойдут Министерству обороны на закупку вооружения.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка 3,39 млрд долларов, которые планируется направить на поддержку макрофинансовой стабильности и финансирование госбюджета.

Ранее правительство направило из специального фонда госбюджета 10,8 миллиарда гривен на закупку и производство вооружения для Вооруженных Сил Украины.

А недавно на сектор безопасности и обороны направили дополнительные 8,3 миллиарда гривен.

Также на инфографике «Слово и дело» – чьими деньгами наполняли бюджет Украины в годы большой войны.

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Бюджет Правительство Кабмин Госбюджет Премьер-министр Сергей Корецкий
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