В Павлограде стремительно возросло количество пострадавших в результате удара по предприятию

Количество травмированных в результате российского удара по пищевому предприятию в Павлограде возросло до 28 человек.

Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Он уточнил, что в настоящее время трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

«Уже 28 пострадавших из-за атаки россиян на Павлоград. Трое раненых в реанимации в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь», – написал Ганжа.

При этом, по его словам, среди пострадавших в результате атаки на Павлоград есть двухлетний ребенок.

На обстрел города также отреагировал президент Владимир Зеленский, уточнив, что сейчас известно о троих погибших.

«В Павлограде по состоянию на данный момент известно о троих погибших из-за российского удара авиабомбами по территории предприятия. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Россияне били авиабомбами и по Херсону. Повреждены многоквартирные и обычные жилые дома, детская областная клиническая больница, учебные заведения. Есть раненые люди. Были российские удары и по критически важной инфраструктуре на Сумщине и Харьковщине. Били ракетами по Одесчине», – говорится в заявлении президента.

Как известно, армия российской федерации 23 июля нанесла удар по городу Павлоград Днепропетровской области. Повреждено предприятие пищевой промышленности. Ранее сообщалось о 19 раненых.

Напомним, вечером 22 июля армия рф атаковала FPV-дроном автозаправочную станцию в Харькове, пострадала девушка.

А до этого российский БПЛА влетел в дом в Одессе. В результате попадания дрона в городе повреждено жилье жителей и СТО, есть пострадавшие и погибший.

Всего в ночь на 23 июля россия атаковала Украину баллистической ракетой Искандер-М, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, а также 168 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

В трех областях Украины зафиксировали обесточивания после вражеских обстрелов.

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