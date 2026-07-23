Россия пытается расширить зону активных боевых действий на севере Харьковщины

Российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении оккупанты предпринимают попытки прорыва силами пехоты, в частности в районе населённого пункта Артельное.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Как отмечается, такие попытки фиксируют бойцы бригады «Гарт». После значительных потерь во время предыдущих штурмов российские военные пытаются найти новые участки для продвижения.
В то же время украинские пограничники наносят удары по силам противника ещё во время подготовки к атакам. По данным ГПСУ, личный состав и технику российских войск уничтожают как на украинской территории, так и в районах их тылового расположения.
В пограничной службе подчеркнули, что российские подразделения продолжают попытки активизировать боевые действия на этом направлении, однако украинские силы обороны сдерживают их продвижение.
Напомним, в начале июля в Харьковской области расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения из-за угрозы ухудшения ситуации с безопасностью в приграничных и прифронтовых громадах.
А недавно в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Россия планирует осенью мобилизовать более 500 тысяч человек для восполнения потерь на фронте и возможного открытия нового направления боевых действий.
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