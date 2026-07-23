В Подмосковье разбился самый современный военный самолет рф Су-57 – СМИ

В четверг, 23 июля, в Московской области рф потерпел аварию самый современный российский истребитель Су-57. Самолёт упал во время выполнения тренировочного полёта, пилоту удалось катапультироваться.
Об этом сообщают российские СМИ.
Как отмечается, инцидент произошёл в Одинцовском районе неподалёку от села Луцино возле Звенигорода. Предварительно, самолёт упал в поле между населёнными пунктами.
Местные жители утверждают, что пилот до последнего пытался отвести борт от жилой застройки и направил его в сторону поля. После этого он катапультировался.
Причины падения самолёта пока неизвестны. Российские официальные ведомства ещё не комментировали инцидент.
Напомним, в начале июля российская оккупационная армия потеряла ещё один ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», который активно применяется в войне против Украины.
Также в середине июня в россии во время учебно-тренировочного полёта разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 после отказа двигателя.
А до этого министерство обороны рф заявляло о катастрофе российского военно-транспортного самолёта Ан-26 в оккупированном Крыму. Тогда в результате инцидента погибли 29 человек.
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