Ирландия готовит новый пакет помощи Украине на €125 миллионов

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин и министр иностранных дел и торговли Хелен МакЭнти объявили о выделении нового пакета двусторонней поддержки Украины на сумму 125 миллионов евро в течение 2026 года.

Об этом сообщается на сайте ирландского правительства.

«Народ Ирландии стоит вместе с Украиной и ее народом перед лицом аморальной и ничем не спровоцированной агрессивной войны россии. Это ужасно, видеть своими глазами последствия кампании воздушных атак россии, направленных против украинских городов. Поддержка, объявленная сегодня, поможет Украине защититься от этих нападений и спасти жизни гражданского населения. Она также поможет Украине подготовиться к предстоящей зиме, защитив и отремонтировав энергетическую инфраструктуру», – заявил Мартин.

Отмечается, что этот пакет включает ассигнования в размере 100 миллионов евро на поставку Украине приоритетного нелетального военного оборудования.

Также предусматривается ассигнование в размере 25 миллионов евро на поддержку восстановления и защиты критически важной инфраструктуры Украины, с акцентом на подготовку энергетики к зимнему периоду.

Уточняется, что всего Ирландия предоставила Украине существенную поддержку в размере более 550 миллионов евро с февраля 2022 года. В частности, во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве Мартин напомнил, что ранее Дублин уже предоставил Киеву 65 миллионов евро для закупок средств ПВО.

«Ирландия будет продолжать оказывать поддержку в сфере укрепления ПВО для того, чтобы защищаться от жестоких атак россии в сфере дронов», – заявил премьер.

Вместе с тем, на заявление о выделении новой помощи уже отреагировал президент Зеленский.

«Важно, что сегодня есть решение по новому пакету санкций Евросоюза против россии, и я благодарен каждому европейскому лидеру, который сделал это возможным. Это уже 21-й пакет, и сегодня Михол меня заверил, что будет работать по 22-му пакету», – написал Зеленский в соцсетях.

Напомним, в конце января Ирландия выделила 25 миллионов евро для Фонда энергетической поддержки Украины (Ukraine Energy Support Fund) на восстановление критической инфраструктуры страны.

Уже 1 апреля Ирландия объявила о дополнительном финансировании в размере 40 млн евро для гуманитарной поддержки и долгосрочного развития в Украине в этом году.

Как известно, сегодня, 23 июля, Украина получила новый транш от Международного валютного фонда в размере около 690 миллионов долларов США.

А недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине дополнительного 1 млрд евро на дроны для ВСУ.

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