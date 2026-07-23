Сырский и Гнатов продолжат работать рядом с новым руководством армии – президент

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов продолжат и далее работать рядом с новым руководством армии, чтобы передать опыт и помочь.

Такое заявление 23 июля сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Также он анонсировал перезагрузку кадрового состава. В настоящее время новый главком Михаил Драпатый занимается их подготовкой.

«Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и экс-главком Александр Станиславович, и экс-начальник Генштаба Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали», – сказал Зеленский.

23 июля 2026, 13:03 От Гелетея и Муженко – до Хмары и Драпатого. Кто был министром обороны и главкомом ВСУ за время войны с рф «Слово и дело» показывает на инфографике время пребывания на должностях министров обороны и главнокомандующих ВСУ с июля 2014 по июль 2026.

В то же время главными задачами нового руководства он назвал усиление ПВО, реформу ТЦК и изменение подходов к мобилизации. Все это необходимо реализовывать совместно с Минобороны и другими структурами, ведь ранее такого взаимодействия не было.

Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

А 22 июля стало известно, что Генеральный штаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.

Также СМИ писали, что Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов после отставки не будут привлечены к операционной деятельности.

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