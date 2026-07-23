Сырский и Гнатов продолжат работать рядом с новым руководством армии – президент

Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов продолжат и далее работать рядом с новым руководством армии, чтобы передать опыт и помочь.
Такое заявление 23 июля сделал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Также он анонсировал перезагрузку кадрового состава. В настоящее время новый главком Михаил Драпатый занимается их подготовкой.
«Мы все понимаем, поэтому будем делать так, чтобы и экс-главком Александр Станиславович, и экс-начальник Генштаба Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали опыт новому командованию, чтобы были рядом, помогали, советовали», – сказал Зеленский.
В то же время главными задачами нового руководства он назвал усиление ПВО, реформу ТЦК и изменение подходов к мобилизации. Все это необходимо реализовывать совместно с Минобороны и другими структурами, ведь ранее такого взаимодействия не было.
Напомним, 21 июля в вечернем обращении президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве. Он заявил, что уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.
А 22 июля стало известно, что Генеральный штаб ВСУ возглавит генерал-майор Игорь Скибюк.
Также СМИ писали, что Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов после отставки не будут привлечены к операционной деятельности.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWSи следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»