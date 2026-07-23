В Чехии разбился вертолет с военными, есть погибший

В Чехии на территории 22-й базы авиации в Намешти-над-Ославой потерпел крушение военный вертолет UH-1Y Venom. Погиб один военнослужащий, есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Армии Чехии.

На борту находились пять военнослужащих, четверо их них получили ранения. Все пострадавшие уже получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Военное ведомство поддерживает связь с семьей погибшего военнослужащего. Его имя пока не разглашают из уважения к семье.

После аварии командование временно приостановило эксплуатацию всех вертолетов системы H-1 в составе Армии Чехии до завершения расследования. Обстоятельства катастрофы обещают тщательно и беспристрастно выяснить.

Напомним, 23 июля на территории Подмосковья разбился самый современный военный самолет рф Су-57. Заявляется, что пилоту удалось катапультироваться.

А ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа во время испытательного полет бомбардировщика B-52. Погибли восемь человек, находившихся на борту.

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