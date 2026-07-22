Россия атаковала дроном балкер «Golden Rose» с иностранным экипажем в Черном море

Национальная безопасность
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Российская армия 22 июля атаковала БПЛА в Черном море балкер с иностранным экипажем на борту. Произошел пожар.
Госпогранслужба

Россия в ночь на 22 июля атаковала ударным дроном балкер «Golden Rose» в Черном море, на борту которого находились 16 иностранцев.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Телеграм-канале 22 июля.

После атаки войск рф, военнослужащие Морской охраны ГПСУ отправились на поисково-спасательную операцию, эвакуировав экипаж в составе двоих граждан Сирии и четырнадцати граждан Египта.

Украина потеряла треть мощностей для экспорта зерна из-за российских атакРоссийские удары по портовой инфраструктуре Одесской области сократили возможности экспорта украинского зерна с 6 до 4 млн тонн в месяц.

«В результате попадания дрона в кормовую часть судна вспыхнул масштабный пожар. Горящий балкер пограничники обнаружили с помощью технических средств наблюдения и немедленно отправились на помощь», – рассказали в ГПСУ.

Спасательная спецоперация проходила ночью. Однако, несмотря на опасность, экипажи катеров смогли подойти к охваченному огнем судну и эвакуировать всех моряков.

«Всех доставили на берег, где они прошли медицинский осмотр. Ни один из моряков не получил травм или других повреждений», – добавили пограничники.

Напомним, 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. В результате обстрела погибли 10 человек.

Также российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области 17 июля. Тогда в результате атаки было повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, пострадали четверо членов экипажа.

А на прошлой неделе российские оккупационные войска нанесли удар по гражданскому торговому судну под флагом Того во время разгрузки в одном из портов Одесской области. Погибли пять человек, еще 10 получили травмы и ранения.

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