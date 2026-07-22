Логистический гигант Maersk останавливает работу в порту Черноморска на фоне усиления атак рф

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков, компания Maersk, временно приостановил обслуживание грузов через Черноморский рыбный порт из-за ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в заявлении украинского представительства компании.

Все импортные грузы, которые должны были быть доставлены в Черноморск, перенаправят в румынский порт Констанца.

Для экспортных перевозок компания предложила бесплатную отмену бронирований или изменение порта загрузки из Черноморска на Констанцу без пересмотра действующей ставки морского фрахта для контейнеров, уже доставленных в порт.

Дальнейшая перевозка грузов между Румынией и Украиной будет осуществляться автомобильным транспортом по согласованию с клиентами.

«Благодарим за ваше понимание и сотрудничество в период этого временного операционного ограничения. О дальнейших изменениях и обновлениях мы сообщим дополнительно, как только будет доступна новая информация», – добавили в компании.

Напомним, что оккупанты в последнее время усилили обстрелы инфраструктуры Одессы и области. Так, в понедельник, 20 июля, враг нанес очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Погибли трое человек, также есть пострадавшие.

А 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. Жертвами обстрела стали 10 человек.

По данным СМИ, из-за усиления этих ракетных и дроновых атак на черноморские гавани Украина уже потеряла около трети своих мощностей для экспорта зерна.

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