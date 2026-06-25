Зеленский о настроениях в рф: уровень тревожности сейчас выше, чем во время Курской операции

Национальная безопасность
Читати українською
Президент Зеленский сообщил, что СВР фиксирует углубление проблем в россии и на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму.
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует углубление проблем в россии и на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале главы государства по итогам доклада и.о. главы Службы внешней разведки Олега Луговского.

Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризисНа территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.
По его словам, полученные материалы свидетельствуют о нарастающих трудностях с обеспечением горючей, военной логистикой и управлением на оккупированном полуострове.

«Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего, в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация разворачивается и в других российских регионах», – заявил Зеленский.

Также Украина получила внутренние документы рф по общественным настроениям в стране.

«Сейчас уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно более 50%. Уже 66% россиян считают сложным свое финансовое положение. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в россии», – добавил президент.

Напомним, накануне Силы обороны Украины отработали по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе. А во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки дронов выключили свет и ввели жесткие ограничения без графиков и предупреждений.

До этого украинская разведка перехватила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий ударов Сил обороны. Силовикам рф приказали отреагировать на ситуацию и переместить системы ПВО из регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина способна заставить россию выбрать мир при одном условии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Крым СВР Война в Украине Дефицит бензина Удары по рф Удары по Крыму
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Россияне ударили УАБами по Купянщине, есть жертва и ранены
Свириденко объявила о подписании соглашения с Всемирным банком почти на $3,4 млрд
Небоевые смерти в «Скале»: командира полка отстранили на время расследования
Ночная атака на Крым: в СБС заявили о поражении почти 40 вражеских объектов на полуострове
Зеленский о настроениях в рф: уровень тревожности сейчас выше, чем во время Курской операции
Чехия передала Украине партию учебно-тренировочных самолетов
В ЕК рассказали, когда Украине поступит второй транш из 90-миллиардной помощи Евросоюза
Апелляция ВАКС отменила закрытие дела об угле для УЗ
авторская колонкаНе только территория: как Беларусь обслуживает военные нужды россии
инфографикаКакие страны заплатили больше всего за российскую нефть, газ и уголь
Больше новостей