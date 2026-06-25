Зеленский о настроениях в рф: уровень тревожности сейчас выше, чем во время Курской операции

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка фиксирует углубление проблем в россии и на временно оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале главы государства по итогам доклада и.о. главы Службы внешней разведки Олега Луговского.

16 июня 2026, 17:33 Бензоколонка без бензина: в россии разворачивается топливный кризис На территории россии наблюдается серьезный дефицит горючего. Причиной стали украинские удары по НПЗ, которые являются долгосрочной стратегией.

«Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций, прежде всего, в отношении российской нефтепереработки. Аналогичная ситуация разворачивается и в других российских регионах», – заявил Зеленский.

Также Украина получила внутренние документы рф по общественным настроениям в стране.

«Сейчас уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно более 50%. Уже 66% россиян считают сложным свое финансовое положение. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в россии», – добавил президент.

Напомним, накануне Силы обороны Украины отработали по нефтебазе «Полтавская» в Краснодарском крае и двум НПЗ в Уфе. А во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки дронов выключили свет и ввели жесткие ограничения без графиков и предупреждений.

До этого украинская разведка перехватила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий ударов Сил обороны. Силовикам рф приказали отреагировать на ситуацию и переместить системы ПВО из регионов в Москву и к Керченскому мосту.

Ранее президент Зеленский заявил, что Украина способна заставить россию выбрать мир при одном условии.

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