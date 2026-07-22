Открытие двух кластеров для вступления Украины в ЕС отложили до сентября – СМИ

Венгрия снова заблокировала утверждение результатов скрининга двух переговорных кластеров для Украины и Молдовы в рамках переговоров о вступлении стран в Европейский Союз.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в институтах ЕС.

22 июня 2026, 14:00 Четыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей «Слово и дело» сравнивает темпы евроинтеграции Украины со вступлением в ЕС Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По информации источников, открытие кластеров №2 и №3 отложили по меньшей мере до сентября.

Вопрос рассматривался 22 июля на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения. Несмотря на попытки достичь компромисса, представители Венгрии отказались поддержать утверждение результатов скрининга.

Следующая попытка согласовать открытие переговорных кластеров запланирована на 1 сентября.

Напомним, 15 июня все страны Европейского Союза официально поддержали открытие первого кластера переговоров о вступлении в блок Украины и Молдовы. А 10 июля стало известно, что послы стран Европейского Союза одобрили открытие для Украины шестого переговорного кластера «Внешние отношения» в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Согласно социологическому исследованию, проведенному по заказу «Слово и дело», 45% украинцев не верят во вступление в ЕС до 2030 года.

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