Трамп в частном разговоре призвал Зеленского к «действовать смелее» в отношении россии – СМИ

Американский лидер Дональд Трамп в частном разговоре призвал президента Украины Владимира Зеленского действовать «смелее» в отношении россии.

Об этом Kyiv Independent рассказал высокопоставленный украинский чиновник, осведомленный о деталях встречи.

18 июня 2026, 19:03 Трамп поддерживает усиление давления на россию для завершения войны – Зеленский Президент Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился с необходимостью усиления давления на россию.

По словам собеседника издания, американский лидер не считает, что российский диктатор владимир путин пойдет на уступки без давления, поэтому призвал Зеленского действовать «смелее» в отношении россии.

Американские чиновники не подтвердили, поддерживает ли Трамп напрямую удары Украины по территории россии, однако подчеркнули, что президент США считает силу ключевым элементом для достижения мира.

По данным издания, Киев пытается добиться встречи Зеленского и путина, которую Трамп ранее поддерживал, однако Кремль продолжает избегать такого формата. Москва настаивает, что переговоры могут состояться только в россии, тогда как Украина считает это способом избежать прямого диалога.

Напомним, 16 июня президент Зеленский провел встречу с американским лидером и госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита G7 во Франции.

После встречи Трамп назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

Накануне саммита во Франции стало известно, что Зеленский предлагал российскому диктатору владимиру путину провести встречу во время июньского саммита «Большой семерки», который начался во Франции. В то же время он добавил, что Киев «не получил четкого ответа» на предложение провести переговоры.

Позже украинский лидер заявил, что даже говорил с американским лидером Дональдом Трампом о возможности встречи с путиным на американской территории. Однако глава Кремля, по его словам, этого не хочет.

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