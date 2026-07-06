Россия за месяц атаковала около 100 АЗС в Украине – маркетинг-директор «БРСМ-Нафта»

Российские войска за последний месяц совершили атаки примерно на 100 автозаправочных станций разных сетей в Украине.

Об этом сообщил маркетинг-директор сети «БРСМ-Нафта» Александр Мельничук.

6 июля 2026, 18:07 Азербайджан вручил россии ноту протеста из-за удара «шахедов» по ​​AЗС в Украине Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла рф и вручило ему ноту протеста из-за атаки шахедов на АЗС в Николаевской области.

По его словам, под ударами ударных дронов и баражирующих боеприпасов оказались АЗС в Запорожье, Днепре, Сумах, Кривом Роге, Херсоне, Одессе и Николаеве. При этом восемь прилетов были зафиксированы по объектам сети «БРСМ-Нафта».

Мельничук отметил, что такая тактика не дает россии никакого военного преимущества, поскольку Силы обороны не используют гражданские АЗС для обеспечения топливом.

Кроме того, по его словам, топливный рынок быстро адаптируется к потерям инфраструктуры благодаря мобильным точкам выдачи, оптовым поставкам и перераспределению ресурсов между регионами. В случае повреждения АЗС горючее может оперативно отпускаться непосредственно из бензовозов, что делает невозможным блокирование снабжения.

«Результат этой стратегии – разрушенная гражданская инфраструктура, пострадавшие мирные жители и нулевой военный эффект», – подытожил Мельничук.

Напомним, недавно в Киеве после удара по АЗС в озеро попало 350 тонн нефтепродуктов.

В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи регионах. А в одной из общин Сумщины развернули сеть мобильных АЗС.

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