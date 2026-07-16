Еще в одной из областей Украины ввели запрет на работу АЗС во время тревог

В Житомирской области ввели новые ограничения для автозаправочных станций. Отныне во время воздушной тревоги АЗС в Коростенском районе должны прекращать работу.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

6 июля 2026, 18:49 Россия за месяц атаковала около 100 АЗС в Украине – маркетинг-директор «БРСМ-Нафта» Войска рф за последний месяц совершили атаки примерно на 100 автозаправочных станций в разных регионах Украины.

Отмечается, что решение о запрете работы АЗС в одном из районов Житомирской области приняли после атаки на одну из заправок на севере региона.

«Сегодня подписал приказ начальника Житомирской областной военной администрации о запрете работы автозаправочных станций на территории Коростенского района во время воздушной тревоги», – отметил Бунечко.

Он подчеркнул, что атаки российских войск на топливные объекты свидетельствуют о повышенном уровне опасности для местных жителей. Именно поэтому во время сигнала воздушной тревоги все АЗС в Коростенском районе должны остановить работу и организовать эвакуацию работников и посетителей в ближайшие укрытия или другие безопасные места.

Как известно, утром 16 июля российские войска атаковали автозаправочную станцию в Малинской общине Житомирской области. В результате удара пострадали два человека. Обоих госпитализировали, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Напомним, с 1 июля в Украине ввели особый режим работы части автозаправочных комплексов – такое решение приняли в сети WOG из соображений безопасности в прифронтовых и приграничных регионах.

Тем временем правительство совместно с операторами топливного рынка и профильными ведомствами наработало дополнительные шаги для усиления безопасности АЗС, которые находятся под постоянной угрозой российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что только за последний месяц российские войска атаковали примерно 100 автозаправочных станций различных сетей в Украине.

В частности, МИД Азербайджана вызвал посла рф Михаила Евдокимова и вручил ему ноту протеста из-за российской атаки «шахедов» на АЗС азербайджанской компании SOCAR в Николаевской области.

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