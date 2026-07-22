Зеленский назвал имя нового начальника Генштаба

Президент Владимир Зеленский вместе с новым главкомом Михаилом Драпатым и временно исполняющим обязанности Министра обороны Украины Евгением Хмарой определили нового начальника Генерального штаба.

О решении президент сообщил в Телеграм-канале 22 июля.

«Новым начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины станет генерал-майор Игорь Скибюк. Очень опытный военный, с которым новый Главнокомандующий бок о бок защищал Украину», – написал Зеленский.

22 июля 2026, 08:40 «Моя работа – война»: Сырский подвел итоги работы на должности главнокомандующего ВСУ Александр Сырский после увольнения с должности главнокомандующего ВСУ заявил, что продолжит служить Украине, и рассказал о ключевых операциях, реформах в армии и результатах своего командования.

Президент также подчеркнул – важно, чтобы все составляющие армии и в дальнейшем функционировали абсолютно слаженно. Кроме этого, Зеленский сообщил, что Александр Сырский и Андрей Гнатов продолжат служить защите Украины.

К тому же он уточнил, что решения по замене руководства Вооруженных Сил Украины будут уже сегодня. В настоящее время готовятся указы.

«Обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. В частности это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы. Отмечено, что приоритет для реальной способности Вооруженных Сил Украины выполнять оборонные задачи – это практический, эффективный процесс мобилизации», – добавил президент.

Как известно, Игорь Скибюк – Герой Украины и офицер Десантно-штурмовых войск. Он принимал участие в боях за Иловайск и Дебальцево, в 2014 году получил ранение, после лечения вернулся к службе, а в 2022 году возглавлял оборону Киева.

Позже генерал командовал 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, которая принимала участие в освобождении Изюма во время Харьковского контрнаступления. Именно за эту операцию Скибюк получил звание Героя Украины.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначил на эту должность командующего Объединенными силами, генерал-майора Михаила Драпатого.

Впоследствии экс-министр обороны Михаил Федоров, против отставки которого в Украине уже почти неделю продолжаются митинги, поздравил Михаила Драпатого с назначением главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

А уже бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ухода с должности заявил, что его главной задачей остается служение Украине. Он подвел итоги своей работы во главе армии и рассказал о ключевых операциях украинских войск.

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