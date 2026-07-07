Кабмин утвердил меры по повышению безопасности работы АЗС на фоне ударов рф

Правительство совместно с операторами топливного рынка и профильными ведомствами наработало дополнительные меры по усилению безопасности автозаправочных станций, находящихся под постоянной угрозой российских атак.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам координационного совещания.

6 июля 2026, 18:49 Россия за месяц атаковала около 100 АЗС в Украине – маркетинг-директор «БРСМ-Нафта» Войска рф за последний месяц совершили атаки примерно на 100 автозаправочных станций в разных регионах Украины.

Она заверила, что ситуация с обеспечением горючим остается стабильной, а дефицита нет.

В то же время Кабмин уже реализует комплекс превентивных решений, призванных гарантировать бесперебойную поставку горючему населению, бизнесу, Силам обороны и объектам критической инфраструктуры.

«Отдельно определили дополнительные меры по повышению безопасности работы АЗС в находящихся под постоянной угрозой вражеских атак регионах», – добавила Свириденко.

Напомним, что россия в последнее время активизировала удары по АЗС разных областях Украины. В частности, недавно под прицел россиян попали заправки на Сумщине, Днепропетровщине и Харьковщине. А в Киеве после удара по АЗС в озеро попало 350 тонн нефтепродуктов.

В связи с атаками одна из сетей АЗС ввела особый режим работы заправок в семи регионах. А в одной из общин Сумщины развернули сеть мобильных АЗС.

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