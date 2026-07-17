Удары по АЗС и транспорту усилятся, оккупантам отдали приказ – ГУР

Российское командование приказало своим подразделениям усилить удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре и транспорту в прифронтовых и приграничных районах Украины. Целями атак могут стать АЗС, грузовики, автобусы и легковые автомобили.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

6 июля 2026, 18:49 Россия за месяц атаковала около 100 АЗС в Украине – маркетинг-директор «БРСМ-Нафта» Войска рф за последний месяц совершили атаки примерно на 100 автозаправочных станций в разных регионах Украины.

«Командование приказало активизировать удары по автозаправочным станциям, грузовикам, автобусам и легковым автомобилям. Исполнителями этих приказов определены центр перспективных беспилотных систем «Рубикон» и внешние пилоты линейных подразделений оккупационной армии», – отметили в ГУР.

Для поиска и поражения целей оккупанты планируют применять беспилотники, которыми можно управлять в режиме реального времени. Среди них – дроны типов «Молния-1», «Молния-2», «Герань-сикер», «Гербера-сикер», «Ланцет», V2U и другие подобные системы.

В разведке отметили, что из-за низкого уровня подготовки российских операторов уже фиксируются случаи ошибочных ударов по собственным целям. В частности, в Курской области рф операторы 1427-го мотострелкового полка потеряли ориентацию и направили дрон «Молния-2» на гражданский автомобиль, однако беспилотник взорвался примерно в 10 метрах от него.

Также в ГУР сообщили о случае «дружественного огня» на Запорожском направлении, где российские операторы ошибочно атаковали пикап с военными рф.

«Приказ российских вождей усилить дроновый террор в прифронтовых областях представляет реальную угрозу для гражданского населения Украины. ГУР МО Украины призывает граждан быть бдительными и реагировать на сигналы воздушной тревоги», – добавили в ГУР.

Напомним, с 1 июля в Украине ввели особый режим работы части автозаправочных комплексов – такое решение приняли в сети WOG из соображений безопасности в прифронтовых и приграничных регионах.

Тем временем правительство вместе с операторами топливного рынка и профильными ведомствами разработало дополнительные шаги для усиления безопасности АЗС, которые находятся под постоянной угрозой российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что только за последний месяц российские войска атаковали около 100 автозаправочных станций различных сетей в Украине.

А накануне в Житомирской области ввели новые ограничения для автозаправочных станций.. Отныне во время воздушной тревоги АЗС в Коростенском районе должны прекращать работу.

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