Апелляционная палата рассмотрит жалобу на приговор по делу Концерна РРТ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрит жалобы на приговор, которым к 7,5 годам лишения свободы приговорили бывшего директора государственного предприятия «Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения» Константина Захаренко.

Такое решение 17 июля приняла АП ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд признал виновными экс-руководителя Концерна РРТ Константина Захаренко, экс-начальника сектора контроля за использованием государственной собственности КРРТ Владимира Стащука и руководителя ООО «Лига-Эксперт» Владимира Гончара. Захаренко было назначено наказанием 7,5 лет заключения с конфискацией имущества, а Стащуку и Гончару – по 7 лет каждому с конфискацией.

«Открыть апелляционное производство по апелляционным жалобам на приговор Высшего антикоррупционного суда от 5 июня 2026 года. Установить срок до 23 июля 2026 года включительно для представления возможных возражений на апелляционные жалобы», – говорится в решении.

Напомним, по этому делу обвинены бывший директор КРРТ Константин Захаренко, экс-начальник сектора по контролю за использованием государственной собственности КРРТ Владимир Стащук и руководитель ООО «Лига-Эксперт» Владимир Гончар. По версии обвинения, должностные лица КРРТ с целью растраты денежных средств заключили договоры о выполнении работ по разработке технической документации по землеустройству по земельным участкам, которые не находились или находились частично в пользовании КРРТ.

В дальнейшем Концерн выплатил ООО «Лига-Эксперт» денежные средства за разработанную техническую документацию, которая не отвечала требованиям законодательства и не могла быть использована. Указанными действиями КРРТ нанесен ущерб в сумме 976 179 гривен.

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