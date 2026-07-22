Цены на нефть выросли до шестинедельного максимума из-за эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть в среду, 22 июля, поднялись до самого высокого уровня почти за шесть недель на фоне опасений относительно перебоев с поставками из-за эскалации конфликта между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

14 марта 2026, 12:25 Крупнейшие в мире импортеры нефти: как распределяется объем закупок между странами Самые крупные в мире импортеры нефти. Сколько нефти закупают Китай, США, Индия и страны Европы – на инфографике.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на $2,84, или 3,12%, до $93,85 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $2,93, или 3,47%, до $87,27 за баррель. Оба показателя достигли самых высоких значений с 11 июня.

Рост цен произошел после того, как американские военные заявили о проведении 11-й подряд ночи ударов по целям в Иране. Незадолго до этого армия Кувейта сообщила, что ее системы ПВО перехватывали иранские беспилотники.

Рынок также отреагировал на угрозу для ключевых морских маршрутов транспортировки нефти. Хуситы заявили о намерении атаковать суда с саудовской нефтью в районе пролива Баб-эль-Мандеб и объявили морскую блокаду Саудовской Аравии.

«Энергетический рынок теперь сталкивается с двойным риском относительно двух проливов – Баб-эль-Мандеб может присоединиться к Ормузскому проливу как новая горячая точка», – заявил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Из-за предупреждений хуситов три нефтяных танкера с саудовской нефтью, которые направлялись в Китай и Индию, изменили маршрут в Красном море и повернули в сторону Суэцкого канала, избегая побережья Йемена. Аналитики отмечают, что такие ограничения могут усилить давление на физический рынок нефти и сократить объемы экспорта из Саудовской Аравии, что поддерживает дальнейший рост цен.

В то же время данные Американского института нефти (API) свидетельствуют, что на прошлой неделе запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли, тогда как запасы бензина сократились.

Напомним, 20 июля мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня с 12 июня на фоне очередной эскалации между США и Ираном.

Накануне в США заявили, что Вашингтон остается открытым к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном, однако считает, что Тегеран пока не готов к реальным переговорам.

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