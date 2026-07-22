Бизнесмену Дубинскому снова продлили обязанности на два месяца

**Высший антикоррупционный суд продлил до 8 сентября срок действия обязанностей, возложенных на бизнесмена Леонида Дубинского. НАБУ и САП подозревают его в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Такое решение 8 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Леонида Дубинского. Альтернативой ему определили 60 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел под обязанности: не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Позже браслет сняли.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова просил суд продлить действие процессуальных обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей удовлетворить. Продлить подозреваемому (Дубинскому – ред.) на два месяца, но в рамках срока досудебного расследования, срок действия обязанностей», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали бизнесмена Леонида Дубинского, находящегося в розыске ФБР. По версии следствия, в 2022-2023 годах члены группы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе. Бенефициарным владельцем фирмы был Леонид Дубинский, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений. Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Идет установление других соучастников преступления.

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