Зеленский подтвердил поражение двух логистических центров на территории россии

Президент Владимир Зеленский заявил о поражении украинскими силами двух логистических центров в Краснодарском и Ставропольском краях россии, а также успешном поражении ряда целей в акваториях Черного и Азовского морей.

Соответствующий пост появился в соцсетях главы государства.

19 мая 2026, 19:54 От 1500 до 6000 км вглубь: 12 рекордных по дальности ударов Украины по военным целям в рф Украинские дроны успешно долетают до Тюменской и Челябинской областей, Ухты, Пермского края и Башкортостана. На инфографике – 12 рекордных по дальности ударов БПЛА по военным объектам на территории рф.

«Сегодня было успешное поражение дальнобойными санкциями Украины важных целей в Краснодарском и Ставропольском регионах – логистических центров, которые задействованы в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением», – сообщил президент.

Кроме того, Зеленский заявил о поражении очередной нефтебазы на территории рф, а также танкера и четырех сухогрузов, которые относятся к российскому «теневому флоту».

«Вполне справедливо возвращаем войну домой – в россию», – отметил Зеленский, добавив, что Киев готов к дипломатическому урегулированию, однако россию нужно заставить перейти к переговорам.

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистические комплексы российского маркетплейса Wildberries в Краснодарском и Ставропольском краях рф. На обоих объектах вспыхнули масштабные пожары, а компания сообщила об эвакуации персонала.

А ранее БПЛА атаковали ряд регионов рф, в частности Подмосковье. В результате этого в Ногинске загорелась нефтебаза, а в Электростали вспыхнул один из крупнейших складских комплексов Wildberries.

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