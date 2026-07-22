Задержан агент рф, который готовил убийство военнослужащего Сил обороны

Национальная безопасность
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СБУ задержала агента спецслужб российской федерации, который самодельной взрывчаткой пытался убить военнослужащего Сил обороны Украины.
Служба безопасности Украины

Специалисты контрразведки Службы безопасности Украины задержали очередного агента спецслужб Кремля, готовившего теракт в Николаеве.

Об этом 22 июля сообщила СБУ в Телеграм-канале.

По данным следователей, агент рф готовил убийство военнослужащего Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

«Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «с поличным», когда он закладывал взрывчатку под авто украинского воина», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, им был мобилизованный из Баштанского района. В поле зрения оккупантов злоумышленник попал, когда самовольно оставил воинскую часть и начал искать «легкие» заработки в Телеграме. Фигурант проводил разведку вблизи транспорта потенциальной «цели» и докладывал куратору из рф о готовности к теракту.

«Далее агент получил от российского спецслужбиста координаты тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство и пытался незаметно установить его под авто украинского защитника», – сообщили в СБУ.

Задержан агент рф, который готовил поджог электроподстанцииВ Кропивницком агент ФСБ планировал поджечь электроподстанцию, питающую больницу и воинские части.

Кроме этого, агент рф должен был регистрировать для российских военных спутниковые терминалы Старлинк.

«Установлено, что сначала злоумышленник оформил устройство интернет-связи на себя и передал соответствующие реквизиты куратору из рф. А впоследствие он пытался привлечь к подпольной регистрации свою жену и десятки наркозависимых», – добавили правоохранители.

Данные со спутниковых терминалов враг в будущем планировал использовать для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте.

Во время обысков у задержанного были изъяты смартфон, по которому он контактировал с россиянами, и незаконно зарегистрированный Старлинк. Устройство в настоящее время заблокировано.

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Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 (оконченное покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины предотвратила двойной теракт в центре Ивано-Франковска, который российские спецслужбы планировали совершить с помощью завербованного местного жителя.

Также на прошлой неделе в Донецкой области задержали двойного агента ФСБ и ГРУ, корректировавшего обстрелы Славянска.

А во Львове задержали российского агента, готовившего подрыв на оборонном предприятии.

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