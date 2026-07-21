Черноморск остался без воды после российской атаки, жителей просят сделать запасы

В городе Черноморск Одесской области в результате российского обстрела было полностью остановлено централизованное водоснабжение. Местных жителей призвали сделать запасы воды.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале исполняющей обязанности городского головы Елены Шолар.

Она сообщила, что подача воды была остановлена ​​из-за повреждений, нанесенных вражеским ударом. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и определяют, сколько времени понадобится для возобновления работы системы водоснабжения.

Городские власти дополнительно сообщат о временной организации обеспечения жителей водой на период проведения восстановительных работ.

Шолар добавила, что в городе продолжают работать бюветы, где жители могут набрать воду.

Напомним, что оккупанты в последнее время усилили обстрелы Одессы и области. Так, в понедельник, 20 июля, враг нанес очередной удар по Одессе, атаковав объекты гражданской инфраструктуры. Погибли трое человек, также есть пострадавшие.

А 19 июля оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, выходившему с грузом зерна из украинского порта в Одесской области. Жертвами обстрела стали 10 человек.

По данным СМИ, из-за усиления этих ракетных и дроновых атак на черноморские гавани Украина уже потеряла около трети своих мощностей для экспорта зерна.

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