Война с Ираном обошлась Пентагону примерно в $40 млрд – CNN

Война с Ираном обошлась Министерству обороны США примерно в 40 миллиардов долларов.

Такую предварительную оценку содержит исследование Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По словам старшего советника CSIS Марка Канчиана, сумма включает расходы на боеприпасы, потерю и повреждение военной техники, а также ущерб военным базам. В то же время в расчеты не вошли операционные расходы, которые уже были заложены в оборонный бюджет США на 2026 финансовый год, превышающий 1 триллион долларов.

Помимо Пентагона, дополнительные расходы понесли и другие американские ведомства. В частности, Министерство внутренней безопасности и Министерство по делам ветеранов вместе потратили около 1 миллиарда долларов.

Война также сказалась на американских потребителях. Средняя цена бензина в стране выросла с менее чем 3 долларов за галлон до более чем 4 долларов на протяжении большей части конфликта. Согласно данным трекера энергетических расходов Университета Брауна, каждое американское домохозяйство потратило в среднем на 253 доллара больше, чем при отсутствии войны.

Из-за боевых действий поставки нефти с Ближнего Востока были фактически остановлены почти на четыре месяца. По оценке аналитической компании Kpler, за это время мировой рынок недополучил около 1,15 миллиарда баррелей нефти.

Следствием подорожания энергоносителей стало и ускорение инфляции в США. По данным Бюро статистики труда, годовой уровень инфляции превысил 4% впервые за последние три года. Темпы роста цен опередили увеличение средних зарплат американцев, из-за чего в апреле и мае реальные доходы населения фактически сократились впервые с 2023 года.

Напомним, в конце апреля в Министерстве обороны США заявили, что военная кампания США против Ирана уже стоила около $25 млрд и продолжает влиять как на бюджет Пентагона, так и на внутреннюю политическую ситуацию в Вашингтоне. Это была первая официальная попытка администрации публично обозначить общую стоимость конфликта.

В то же время СМИ писали о том, что реальная стоимость войны США против Ирана может достигать около 50 миллиардов долларов, что вдвое больше официально озвученной оценки Пентагона, которая не учитывает значительную часть расходов, в частности потери техники, боеприпасов и сопутствующие экономические последствия.

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