У КГГА опровергли информацию о резком повышении тарифов на воду в столице

В Киеве не будут вводить тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение в размере почти 90 грн за кубометр. В столице не согласовали соответствующие расчеты «Киевводоканала».

Об этом сообщили в КГГА.

3 июля 2026, 17:52 Горячие цены на холодную воду: новые тарифы на водоснабжение в городах Украины В июле коммунальные предприятия увеличили стоимость снабжения и отведения холодной воды для ряда украинских городов. «Слово и дело» показывает на инфографике, какие тарифы сейчас действуют в областных центрах Украины.

«Это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО «АК «Киевводоканал». Сейчас он применяться не будет. Город не согласовал такой тариф», – отметили в администрации.

В то же время в КГГА подчеркнули, что для потребителей будет действовать тариф в размере 63,79 грн за кубометр, который был утвержден Национальной комиссией по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг еще в 2024 году.

С учетом среднего потребления холодной воды в Киеве для семьи из трех человек плата за услуги водоснабжения и водоотведения может вырасти примерно на 200–300 грн.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что в Киеве рассматривают возможность пересмотра тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Новый тариф для населения мог бы составить 88,90 гривны за 1 кубический метр.

Как известно, с июля в ряде украинских городов существенно выросла стоимость холодной воды – тарифы выросли как минимум вдвое, а в некоторых регионах даже втрое. Уже вскоре обновленные платежки получат жители и других городов Украины. Посмотреть актуальную стоимость воды в областных центрах можно на инфографике «Слово и дело».

Тем временем данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», свидетельствуют, что большинство украинцев, а это 59%, не готовы к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги, даже если это необходимо для евроинтеграционных реформ. Опрошенных не убеждают даже заверения правительства, что эти деньги пойдут на модернизацию инфраструктуры по стандартам ЕС.

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