Иранские удары повредили 20 военных объектов США с начала войны – СМИ

С начала боевых действий на Ближнем Востоке 28 февраля Иран нанес удары по ключевым объектам в восьми странах региона с конца февраля, причинив ущерб и повреждения по меньшей мере 20 американским военным объектам.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на данные спутниковых снимков и видео.

Победа Шрёдингера: можно ли считать войну в Иране успешной для США США и Израиль доказали свое превосходство над Ираном в военном смысле, однако победы не одержали.

Как отмечается, Тегеран атаковал как американские базы, так и совместные военные объекты в ответ на удары США и Израиля по Ирану и Ливану в течение последних трех месяцев.

«Хотя Белый дом неоднократно утверждал, что иранские военные почти уничтожены, аналитики утверждают, что повреждения, нанесенные объектам США, свидетельствуют о том, что контратаки Тегерана были более точными и масштабными, чем ранее признавали американские чиновники», – говорится в сообщении.

При этом Пентагон заявляет, что с начала операции США «Эпическая ярость» было поражено более 13 000 целей в Иране.

Указывается, что BBC Verify использовала спутниковые снимки других международных поставщиков вместе со старыми изображениями Planet, чтобы отследить повреждения, вызванные иранскими атаками.

По данным СМИ, соответствующие объекты расположены в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Ираке, Иордании, Бахрейне и Омане. Реальное количество поврежденных военных объектов может быть больше, а некоторые аналитики оценивают число атакованных баз в 28.

Среди ценного оборудования, получившего повреждения, были три современные системы противоракетной обороны на базах Аль-Рувайс и Аль-Садер в ОАЭ и на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

«Масштабы ущерба, нанесенного объектам США, трудно оценить, но, согласно майской оценке Пентагона, общая стоимость операции «Эпическая ярость» составляет 29 миллиардов долларов, причем значительная часть этой суммы, вероятно, будет потрачена на «ремонт или замену оборудования», уничтоженного во время конфликта», – пишет издание.

В то же время, в отчете также указано, что по меньшей мере 42 самолета, включая истребители F-15 и F-35, 24 дрона MQ-9 Reaper и штурмовик A-10, были уничтожены или повреждены во время атак после начала военной операции США.

Как известно, СМИ писали о том, что реальная стоимость войны США против Ирана может достигать около 50 миллиардов долларов, что вдвое больше официально озвученной оценки Пентагона, которая не учитывает значительную часть расходов, в частности потери техники, боеприпасов и сопутствующие экономические последствия.

Напомним, недавно Иран нанес ракетный удар по кувейтской авиабазе, в результате которого легкие ранения получили несколько американских военных и были серьезно повреждены ударные беспилотники MQ-9 Reaper.

Также накануне США и Иран согласовали проект 60-дневного меморандума, который предусматривает продление режима прекращения огня и запуск переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время, президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договоренностей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку.

