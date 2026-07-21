Армия рф провалила попытку наступления в Сумской области – ISW

Российские войска 19–20 июля осуществили наступательные действия на севере Сумской области, однако продвинуться им не удалось. В то же время украинские силы продолжают удерживать позиции в приграничных районах, несмотря на заявления российской стороны.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

10 июля 2026, 09:59 Россия провалила наступление и сократила продвижение более чем вдвое – Сырский Оккупационная армия российской федерации потеряла возможность развернуть наступление и сократила темпы продвижения более чем вдвое.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 18 июля, свидетельствуют о том, что российские войска наносили удары по украинским позициям к юго-востоку от Александровки и вдоль государственной границы к западу от села Кучеров Курской области рф. Это подтверждает, что украинские силы по-прежнему удерживают позиции в этом районе, несмотря на заявления российской стороны об обратном.

В то же время источник, связанный с российской группировкой войск «Север», заявил, что оккупанты закрепляются в восточной части села Таратутино, расположенного к юго-востоку от Сум. В ISW предполагают, что российским подразделениям, вероятно, удалось проникнуть в восточную часть населенного пункта.

Также аналитики отметили, что вблизи села Марьино к востоку от Сум, по сообщениям, действуют подразделения 1-го мотострелкового батальона 2-го мотострелкового полка Воздушно-космических сил рф. По данным ISW, это первый зафиксированный случай появления этого полка на поле боя.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги первого полугодия 2026 года, заявил, что армия российской федерации пыталась развернуть масштабное наступление, однако не смогла достичь ни одной из поставленных целей. Напротив, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.

Также недавно Украина провела уникальную спецоперацию «Ашан», которая остановила механизированное наступление российских оккупантов на полгода.

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