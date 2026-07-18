США заявили о завершении седьмой волны ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) завершило седьмую подряд ночь ударов по Ирану. Американские военные поразили объекты наблюдения, военную логистику, подземные склады вооружений и морские возможности Тегерана.

Об этом говорится в заявлении CENTCOM.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, удары завершились 17 июля в 21:30 по восточному времени США. Для операции американские силы использовали истребители, беспилотники, боевые корабли и другие военные средства.

В командовании заявили, что США продолжают привлекать Иран к ответственности по решению главнокомандующего, а также полностью выполняют задачи по морской блокаде иранских портов.

CENTCOM отметил, что более 50 тысяч американских военнослужащих сейчас находятся в различных районах Ближнего Востока и остаются «бдительными, готовыми к действиям и способными нанести удар».

Напомним, недавно США объявили о завершении масштабной волны ударов по Ирану.. До этого иранские войска ударили ракетами по двум танкерам ОАЭ в Ормузском проливе. В результате атаки погиб член экипажа, среди раненых – граждане Украины.

Также Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ормузского пролива, которая должна начать действовать во вторник в 16:00 по восточному времени США. Также он заявил, что США должны получать компенсацию в размере 20% от стоимости всех грузов, которые проходят через пролив.

В то же время в Иране утверждают, что проход любых судов полностью остановлен в связи с эскалацией ситуации в акватории Ормузского пролива.

А на днях Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

В частности, накануне стало известно, что американские военные нанесли удары по нескольким стратегически важным мостам в Иране, которые использовались для сообщения с районом Бендер-Аббаса.

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