США и Иран снова обменялись ударами, число жертв растет

США нанесли новую серию авиаударов по военной инфраструктуре Ирана после гибели двух американских военных в результате иранской атаки. Еще один военнослужащий США пропал без вести.

Об этом сообщает Reuters.

18 июля 2026, 15:05 США перебросят десятки самолетов-заправщиков на Ближний Восток – Axios Администрация Дональда Трампа направит в Израиль дополнительные военные самолеты-заправщики на фоне возможного расширения операции против Ирана.

Операцию начали по приказу президента США Дональда Трампа.

По данным Центрального командования США, целями стали иранские объекты берегового наблюдения, логистическая инфраструктура, подземные хранилища оружия и системы противовоздушной обороны.

Иранские государственные СМИ подтвердили удары по южной части страны, в частности вблизи Сирика и Шадегана.

В ответ Иран атаковал беспилотниками и баллистическими ракетами военные объекты США в Кувейте и Бахрейне.

По данным Reuters, с начала войны в Иране погибли 36 американских военных, еще более 420 получили ранения.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что гибель военных лишь усиливает решимость Вашингтона.

Иранское государственное телевидение сообщило, что во время утренних ударов 18 июля в провинции Хормозган погибли три человека, еще восемь получили ранения.

В Министерстве здравоохранения Ирана заявили, что после окончания перемирия число погибших выросло до 50 человек.

Напомним, вчера Центральное командование США (CENTCOM) завершило седьмую подряд ночь ударов по Ирану.. Американские военные поразили объекты наблюдения, военную логистику, подземные склады вооружений и морские возможности Тегерана.

Несколько дней назад Трамп объявил, что США в ближайшие дни продолжат и усилят удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам. По его словам, если Иран не заключит соглашение, то в стране «никого не останется».

Также, по данным СМИ, американский лидер получает от военных и чиновников варианты расширения военной операции против Ирана на фоне попыток усилить давление на Тегеран и ослабить его контроль над Ормузским проливом.

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