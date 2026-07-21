В Харькове разоблачили псевдореабилитационные центры, где незаконно удерживали людей

В Харькове правоохранители выявили два псевдореабилитационных центра, где под видом помощи лицам с зависимостями незаконно удерживали людей, оказывали на них психологическое давление и заставляли работать без оплаты.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

17 июля 2026, 02:45 Разоблачили подпольный пансионат, где 8 людей держали в антисанитарии в тесной квартире – омбудсмен В Запорожье разоблачили частное учреждение ухода, где восемь человек удерживали в антисанитарии в 40-метровой квартире. После вмешательства Офиса омбудсмена всех жильцов эвакуировали, а полиция открыла уголовное производство.

По данным следствия, под видом благотворительной помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостью действовали два закрытых учреждения в Слободском и Салтовском районах Харькова. Их обустроили в частных домах, где одновременно находились от 20 до 60 человек.

Как установили правоохранители, участники схемы искали новых «пациентов» под предлогом бесплатной раздачи продуктов. Людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах или имеющих зависимости, убеждали пройти «реабилитацию», а их родственникам обещали лечение за ежемесячную плату от 5 до 25 тысяч гривен.

На самом деле никакой медицинской или психологической помощи в центрах не предоставляли. После прибытия у людей забирали документы, телефоны и личные вещи, а сами помещения были оборудованы так, чтобы ограничить возможность выхода.

Потерпевших заставляли выполнять хозяйственные работы без оплаты, соблюдать строгие правила и участвовать в религиозных занятиях. За неповиновение к ним применяли психологическое давление и угрожали физической расправой.

По версии следствия, организатор схемы руководил работой сети, двое его сообщников осуществляли надзор за удерживаемыми, а ещё трое бывших «пациентов» стали охранниками и контролировали других людей.

Деятельность учреждений прекратили в марте 2026 года во время обысков. Правоохранители освободили людей, которые заявили, что находились там против своей воли. Шестерым фигурантам сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. Досудебное расследование продолжается. В прокуратуре напомнили, что подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в Запорожье обнаружили частное учреждение по уходу, где пожилых людей и лиц с инвалидностью содержали в антисанитарных условиях. В квартире площадью около 40 квадратных метров проживали восемь человек, большинство из которых были маломобильными.

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