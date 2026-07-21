На Днепропетровщине армия рф ударила по спасателям во время ликвидации пожара

Российская оккупационная армия 21 июля атаковала спасателей в Никопольском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Телеграм-канале.

В результате удара российской федерации пострадали трое спасателей местной пожарной охраны.

17 июля 2026, 14:49 Зарплаты спасателей существенно повысят впервые за годы войны: оклады 2016-2027 Зарплаты украинских спасателей планируют повысить с 2027 года. Сейчас минимальный уровень денежного обеспечения в ГСЧС составляет 17 тысяч гривен. Подробнее – на инфографике.

«Россияне обстреляли их во время ликвидации пожара в жилом доме в Никопольском районе. На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГСЧС, которые оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали их в больницу», – говорится в сообщении ГСЧС.

Помимо этого, россияне повторно обстреляли ТЦ в Сумах, когда спасатели прибыли на место и начали тушение пожара. Во время одной из атак был уничтожен служебный автомобиль, еще один – поврежден.

Напомним, утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в авто погибла женщина.

Также российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек, еще один ранен.

А вечером 20 июля россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шесть человек пострадали. Среди них есть дети.

Всего в ночь на 21 июля оккупанты атаковали Украину 58 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.

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