На Днепропетровщине армия рф ударила по спасателям во время ликвидации пожара

Российская оккупационная армия 21 июля атаковала спасателей в Никопольском районе Днепропетровской области во время ликвидации пожара.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Телеграм-канале.
В результате удара российской федерации пострадали трое спасателей местной пожарной охраны.
«Россияне обстреляли их во время ликвидации пожара в жилом доме в Никопольском районе. На место происшествия оперативно прибыли специалисты ГСЧС, которые оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали их в больницу», – говорится в сообщении ГСЧС.
Помимо этого, россияне повторно обстреляли ТЦ в Сумах, когда спасатели прибыли на место и начали тушение пожара. Во время одной из атак был уничтожен служебный автомобиль, еще один – поврежден.
Напомним, утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в авто погибла женщина.
Также российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек, еще один ранен.
А вечером 20 июля россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шесть человек пострадали. Среди них есть дети.
Всего в ночь на 21 июля оккупанты атаковали Украину 58 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО сбили большинство вражеских воздушных целей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»