Россияне сбросили УАБы на жилые кварталы Запорожья, есть погибший и раненый

Днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек, еще один ранен.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Один человек погиб, один - ранен - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра», – говорится в сообщении.
В результате атаки в центральной части Запорожья зафиксированы повреждения домов и нежилых помещений, вспыхнули масштабные пожары. В городе продолжается спасательная операция.
Напомним, утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в автомобиль погибла женщина.
А вечером 20 июля россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шестеро человек пострадали. Среди них есть дети.
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