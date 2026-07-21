Россияне сбросили УАБы на жилые кварталы Запорожья, есть погибший и раненый

Общество
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Российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек, еще один получил ранения. В городе вспыхнули масштабные пожары.
Фото Запорізька ОВА

Днем 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилые кварталы Запорожья. В результате атаки погиб как минимум один человек, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Один человек погиб, один - ранен - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Управляемые авиабомбы ударили по жилым кварталам областного центра», – говорится в сообщении.

В результате атаки в центральной части Запорожья зафиксированы повреждения домов и нежилых помещений, вспыхнули масштабные пожары. В городе продолжается спасательная операция.

Напомним, утром 21 июля враг атаковал ударными БПЛА Центральный район Херсона. В результате попадания дрона в автомобиль погибла женщина.

А вечером 20 июля россияне нанесли удар по жилому дому и торговому центру в Сумах, в результате чего шестеро человек пострадали. Среди них есть дети.

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