ВАКС утвердил соглашение с обвиняемым по делу экс-главы МОЗ Степанова

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с Григорием Чижиком в рамках дела бывшего министра здравоохранения Максима Степанова о завладении более 450 млн грн государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина», которое он возглавлял.

Такое решение 14 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Чижик признал вину, обязался возместить 700 тысяч евро на счет ГП «Полиграфкомбинат» и еще 300 тыс. евро на счет благотворительного фонда «Повернись живым». Также обвиняемый будет сотрудничать со следствием и давать обличительные показания по отношению к другим фигурантам.

«Утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 22 июня 2026 между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и обвиняемым (Чижиком – ред.). Признать (Чижика – ред.) виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины», – говорится в решении.

Чужику было назначено наказанием 8 лет лишения свободы и освободили от его отбытия на испытательный срок в 3 года.

Ранее Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу экс-министра Степанова по этому делу.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову и другим лицам. По версии следствия, экс-директор «Полиграфкомбината» для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в том числе паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.

После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов «Полиграфкомбината».

В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.

Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.

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