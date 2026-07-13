Польша планирует усложнить получение гражданства

В Польше готовят масштабные изменения в законодательство о гражданстве, которые могут существенно усложнить процедуру натурализации для иностранцев. Больше всего нововведения коснутся украинцев, которые сейчас составляют самую многочисленную группу претендентов на получение польского паспорта.

Об этом пишет Rzeczpospolita.

10 июля 2026, 14:07 Только каждый десятый украинец считает Польшу близким другом – исследование Самый большой кластер украинцев считает Польшу непредсказуемым и сложным соседом. И только каждый десятый житель нашей страны отмечает, что Варшава – близкий друг Киева.

Законопроект предусматривает четыре ключевых изменения. Прежде всего власти планируют увеличить минимальный срок легального проживания в Польше, необходимый для получения гражданства, с нынешнего до восьми лет. В то же время правительство еще не определилось, будет ли засчитываться в этот срок период нахождения под временной защитой.

Еще одним новшеством станет обязательный экзамен на интеграцию. Кандидаты должны будут подтвердить знание польского языка на уровне B2, а также сдать тест по истории страны и основам ее конституционного строя.

Кроме того, после завершения процедуры натурализации будущие граждане должны подписывать так называемый «сертификат верности», который будет удостоверять их лояльность к польскому государству.

Также документ предлагает ввести механизм, который позволит лишать польского гражданства лиц, если будет доказано, что они действовали против безопасности или национальных интересов Польши.

Как объяснил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, ответственный за миграционную политику, профессор Мацей Дущик, новые требования призваны обеспечить надлежащую интеграцию будущих граждан в польское общество. По его словам, польское гражданство предоставляет широкие права, в частности возможность участвовать в выборах, поэтому государство должно быть уверено, что новые граждане разделяют его ценности.

Дущик также подчеркнул, что «сертификат верности» не будет требовать от иностранцев отказа от первого гражданства. В то же время он станет юридическим механизмом, который позволит лишать гражданства лиц, если они будут сотрудничать с врагами Польши или совершать действия, угрожающие государственной безопасности.

Напомним, с 1 июля в Польше вступили в силу новые правила поддержки украинских беженцев. Государство прекратило финансировать проживание большинства граждан Украины в центрах коллективного размещения. Нововведения коснулись около 11 тысяч человек, почти половина из которых – дети.

Заметим, что Варшава активно пересматривает правила пребывания для граждан Украины. В частности, польские власти поддерживают инициативу по лишению украинских мужчин призывного возраста статуса временной защиты на территории всего Евросоюза.

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