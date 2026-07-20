Украинские удары по НПЗ пошатнули «социальный контракт» Кремля с россиянами – Le Monde

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре не только создали дефицит бензина, но и поставили под сомнение способность Кремля гарантировать россиянам стабильность. На этом фоне экономика рф замедляется, а эксперты все чаще говорят о рисках банковского кризиса.

Об этом пишет французская газета Le Monde.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В статье говорится о том, что война все сильнее влияет на внутреннюю ситуацию в россии. Массированные украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и логистической инфраструктуре вызвали крупнейший топливный кризис за последние десятилетия, что, по мнению экспертов, подрывает так называемый негласный «социальный контракт» между владимиром путиным и российским обществом.

Как пишет Le Monde, этот контракт долгое время основывался на принципах: экономическая стабильность и относительное благополучие в обмен на ограничение политических свобод. Однако теперь все больше россиян ощущают последствия войны в повседневной жизни.

Одним из самых ощутимых ударов стала атака украинских беспилотников по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который является одним из крупнейших в рф. После обстрела предприятие было вынуждено остановить работу. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что даже Сибирь больше не является недосягаемой для украинских дронов.

Из-за атак на НПЗ, топливные хранилища и танкеры по всей россии образовались очереди на автозаправках, начали расти цены на топливо, а также активизировался черный рынок.

Издание пишет, что власти рф не способны быстро переориентировать логистику, а предложенные властями меры, ограничение продажи топлива и использование бензина более низкого качества, вряд ли решат проблему.

Le Monde обращает внимание и на психологический фактор этих ограничений. Из-за сокрытия реальных масштабов атак и недоверия к официальной информации россияне начали массово скупать топливо, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации, что только усиливает дефицит.

Страдает и российская экономика. В частности, из-за увеличения расходов на войну даже высокие цены на нефть не способны компенсировать бюджетные расходы.

Проблемы наблюдаются и в банковском секторе. По данным европейских спецслужб, значительно выросло количество проблемных кредитов, выданных оборонной промышленности, государственным проектам и малому бизнесу. Только в 2025 году в россии обанкротились около 500 тысяч малых и средних предприятий, почти на треть больше, чем годом ранее.

Впрочем, издание отмечает, что несмотря на все проблемы, немедленный экономический кризис в рф пока невозможен, ведь россии все еще удается финансировать войну в Украине, хотя и приходится принимать все более рискованные решения.

Напомним, из-за постоянных украинских ударов по НПЗ в первой половине 2026 года в россии возник серьезный дефицит бензина. Чтобы спасти ситуацию, Кремль запретил экспорт топлива, начал покупать его в Казахстане и Индии и ввел ограничения на АЗС в ряде регионов.

Также сообщалось, что топливный кризис тормозит в россии работу сельхозтехники и логистики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.