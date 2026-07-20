Расширили программу «Доступные лекарства»: какие препараты теперь можно получить «со скидкой»

Министерство здравоохранения (Минздрав) второй раз с начала 2026 года расширило программу реимбурсации «Доступные лекарства». В перечень добавили 260 торговых названий препаратов, из которых 173 будут выдавать бесплатно, а 87 – с частичной доплатой.

Об этом сообщили в Минздраве и обнародовали обновленный список лекарств.

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Сообщается, что программу реимбурсации «Доступные лекарства» второй раз с начала 2026 года расширили. В обновленный перечень вошли еще 260 торговых названий лекарственных средств.

Новые препараты предназначены для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, они помогут контролировать артериальное давление, предотвращать инфаркты и инсульты, а также лечить хроническую сердечную недостаточность, ишемическую болезнь сердца и нарушения сердечного ритма.

Из 260 новых позиций 173 препарата пациенты смогут получить бесплатно, еще 87 «со скидкой», то есть нужно заплатить только часть стоимости. Электронные рецепты на эти лекарственные средства уже доступны.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, после обновления программа охватывает полный спектр амбулаторной доказательной терапии сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов.

Также впервые при расширении программы применили отдельный механизм поддержки лекарств украинского производства. Если отечественный производитель соответствует установленным требованиям и предлагает самую низкую цену, его препараты могут получить преимущество при включении в перечень. По этой процедуре в программу добавили 102 украинских препарата – 67 однокомпонентных и 35 комбинированных.

Напомним, в мае перечень программы «Доступные лекарства» пополнили современными препаратами для хронических болезней.

А уже в июне Кабмин принял решение добавить в программу еще 51 международное непатентованное название лекарств начиная с июля 2026 года.

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