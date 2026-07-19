Ночная атака на столицу: количество пострадавших растет, пожары ликвидированы

Количество пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 19 июля выросло до 15 человек. На большинстве локаций пожары уже ликвидированы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Продолжается ликвидация последствий российской атаки на столицу: по уточненной информации количество пострадавших увеличилось до 15 человек», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Шевченковском районе пожарные локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории. Также продолжаются работы возле поврежденного 5-этажного жилого дома в Соломенском районе.

В Деснянском районе, а также по одному из адресов в Соломенском районе, пожары уже ликвидировали.

Напомним, россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум о одном погибшем человеке, также ранее сообщалось о семи пострадавших.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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