Россияне атаковали пригород Харькова, трое погибших и более десятка раненых

Общество
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Российские войска в воскресенье, 19 июля, нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки погибли трое людей, еще 16 получили ранения, среди них есть тяжелораненые.
Фото ілюстративне getty images

Днем 19 июля российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. В результате атаки погибли трое людей, еще 16 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сначала было известно о 13 пострадавших, однако позже их количество возросло до 16 человек.

Как отмечается, девять пострадавших доставили в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Экстренные службы работают на месте ударов в усиленном режиме.

Напомним, утром 19 июля российская армия нанесла по Сумам удар, предварительно, семью управляемыми авиабомбами.. Погиб мужчина, еще трое человек получили ранения и были госпитализированы.

Также известно, что в ночь на 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали баллистикой Киев. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем человеке.

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