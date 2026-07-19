Россия полностью уничтожила завод и склады компании UKRTAC в Киеве

В результате ночного ракетного удара по Киеву предприятие UKRTAC полностью лишилось завода и складских помещений. Прямое попадание уничтожило здания, производственное оборудование и имущество компании, однако никто из сотрудников не погиб.

Об этом сообщил основатель UKRTAC Северион Дангадзе в Facebook.

19 июля 2026, 08:56 Ночная атака на столицу: количество пострадавших растет, пожары ликвидированы В результате массированной атаки России на Киев в ночь на 19 июля пострадали 15 человек. Спасатели ликвидируют последствия обстрела, пожары на большинстве локаций уже потушены.

Он назвал ночь на 19 июля самой трагической за всю историю предприятия.

«В результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод UKRTAC и наши склады», – написал Дангадзе.

Несмотря на масштабные разрушения, во время атаки удалось избежать гибели сотрудников.

Основатель компании отметил, что предприятие потеряло помещения, технику и другое имущество. В то же время, по его словам, команда сохранила опыт и профессиональные знания, необходимые для восстановления работы.

«Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее», – подчеркнул он.

UKRTAC специализируется на производстве военной амуниции и средств индивидуальной баллистической защиты.

Компания, в частности, производит бронежилеты, плитоноски, штурмовые рюкзаки и военные баулы.

Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.

В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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