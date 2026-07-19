Россия полностью уничтожила завод и склады компании UKRTAC в Киеве

В результате ночного ракетного удара по Киеву предприятие UKRTAC полностью лишилось завода и складских помещений. Прямое попадание уничтожило здания, производственное оборудование и имущество компании, однако никто из сотрудников не погиб.
Об этом сообщил основатель UKRTAC Северион Дангадзе в Facebook.
Он назвал ночь на 19 июля самой трагической за всю историю предприятия.
«В результате прямого ракетного попадания были полностью уничтожены завод UKRTAC и наши склады», – написал Дангадзе.
Несмотря на масштабные разрушения, во время атаки удалось избежать гибели сотрудников.
Основатель компании отметил, что предприятие потеряло помещения, технику и другое имущество. В то же время, по его словам, команда сохранила опыт и профессиональные знания, необходимые для восстановления работы.
«Мы не сдаемся. Мы отстроимся. Мы продолжим работать. И мы сделаем все, чтобы UKRTAC стал еще сильнее», – подчеркнул он.
UKRTAC специализируется на производстве военной амуниции и средств индивидуальной баллистической защиты.
Компания, в частности, производит бронежилеты, плитоноски, штурмовые рюкзаки и военные баулы.
Напомним, в ночь на 19 июля россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 ударных БпЛА. Силы ПВО обезвредили 126 воздушных целей.
В частности, российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум об одном погибшем.
Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»