СБС вывели из строя большинство паромов, обеспечивавших работу Керченской переправы

Национальная безопасность
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Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины вывели из строя три из пяти паромов, которые обеспечивали работу Керченской переправы.
Иллюстративное фотоГенштаб ВСУ

Силы беспилотных систем ВСУ с 6 по 19 июля в рамках успешных операций вывели из строя три из пяти паромов Керченской переправы, работа которой была почти полностью парализована.

Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди сообщает в соцсетях.

Экватор 40-дневной операции СБУ: промежуточные итоги ударов по россии и Крыму«Слово и дело» показывает на инфографике карту ударов СБУ по НПЗ, аэродромам и танкерам в Крыму и рф, которые были нанесены в течение первой половины объявленной 40-дневной операции.

Согласно его словам, работу Керченской паромной переправы транспорта и грузов до начала операции обеспечивали четыре парома, которые регулярно курсировали между портом Кавказ и портом Крым, а пятый паром стоял в порту Керчь: «Лаврентий», «Панагия», «Ейск», «Мария» и «SKS-One».

Как отмечается, в течение первых двух недель июля ситуация была кардинально изменена. Паромы «Лаврентий» и «Панагия» были поражены СБС, СБУ и ГУР – оба судна потеряли самостоятельный ход. Сейчас их используют только как баржи, перемещая с помощью буксиров, что уменьшает потенциал их применения вдвое.

«Мадьяр» также обнародовал другие результаты поражений по состоянию на воскресенье, 19 июля:

  • Паром «Ейск» – результативно отработан СБС 12 и 13 июля. Его отбуксировали в порт Керчь, восстановление и возвращение на линию не планируется.
  • Теплоход «SKS One» – полностью уничтожен силами СБС в результате атак 7, 12 и 13 июля. Судно затонуло в порту Камыш-Бурун и восстановлению не подлежит.
  • Паром «Мария» – подвергся многократным поражениям в течение июля от СБС и СБУ, был отбуксирован в Керчь без перспектив восстановления.

Командующий СБС уточнил, что совокупная суточная пропускная способность переправы в стандартных условиях ранее составляла от 180 до 250 единиц транспорта в сутки, а вместимость одного такого парома составляет от 8 до 15 автомобилей в зависимости от их размера и веса.

Также, по его словам, 80% всего трафика, который обеспечивала Керченская переправа, составляла квота Минобороны рф для обеспечения военных нужд агрессора.

Как известно, в ночь на 17 июля Силы обороны атаковали БПЛА военные объекты в Керчи. По данным мониторингов, горели склады, эшелоны и местная электроподстанция.

Напомним, также Спецназовцы НГУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

А ранее ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе.

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