СБС вывели из строя большинство паромов, обеспечивавших работу Керченской переправы

Силы беспилотных систем ВСУ с 6 по 19 июля в рамках успешных операций вывели из строя три из пяти паромов Керченской переправы, работа которой была почти полностью парализована.
Об этом командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди сообщает в соцсетях.
Согласно его словам, работу Керченской паромной переправы транспорта и грузов до начала операции обеспечивали четыре парома, которые регулярно курсировали между портом Кавказ и портом Крым, а пятый паром стоял в порту Керчь: «Лаврентий», «Панагия», «Ейск», «Мария» и «SKS-One».
Как отмечается, в течение первых двух недель июля ситуация была кардинально изменена. Паромы «Лаврентий» и «Панагия» были поражены СБС, СБУ и ГУР – оба судна потеряли самостоятельный ход. Сейчас их используют только как баржи, перемещая с помощью буксиров, что уменьшает потенциал их применения вдвое.
«Мадьяр» также обнародовал другие результаты поражений по состоянию на воскресенье, 19 июля:
- Паром «Ейск» – результативно отработан СБС 12 и 13 июля. Его отбуксировали в порт Керчь, восстановление и возвращение на линию не планируется.
- Теплоход «SKS One» – полностью уничтожен силами СБС в результате атак 7, 12 и 13 июля. Судно затонуло в порту Камыш-Бурун и восстановлению не подлежит.
- Паром «Мария» – подвергся многократным поражениям в течение июля от СБС и СБУ, был отбуксирован в Керчь без перспектив восстановления.
Командующий СБС уточнил, что совокупная суточная пропускная способность переправы в стандартных условиях ранее составляла от 180 до 250 единиц транспорта в сутки, а вместимость одного такого парома составляет от 8 до 15 автомобилей в зависимости от их размера и веса.
Также, по его словам, 80% всего трафика, который обеспечивала Керченская переправа, составляла квота Минобороны рф для обеспечения военных нужд агрессора.
Как известно, в ночь на 17 июля Силы обороны атаковали БПЛА военные объекты в Керчи. По данным мониторингов, горели склады, эшелоны и местная электроподстанция.
Напомним, также Спецназовцы НГУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.
А ранее ВСУ уничтожили корабль рф «Изумруд», который в 2018 году атаковал украинские катера в Керченском проливе.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»