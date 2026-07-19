Россия ночью выпустила по Украине 41 ракету и 125 дронов: ПВО сбила большинство целей

В ночь на 19 июля Россия осуществила очередной массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 41 ракету различных типов, а также 125 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Основное направление атаки пришлось на Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил 166 средств воздушного нападения – 41 ракету и 125 БПЛА различных типов:

10 противокорабельных ракет 3М22 Циркон (районы пусков – Курская обл., рф);

25 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская, Курская обл., - рф);

3 противокорабельные ракеты Оникс (районы пусков – ВОТ АР Крым);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков – воздушное пространство над акваторией Черного моря);

125 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, дронов-имитаторов типа «Пародия», барражирующих боеприпасов типа «Бандероль» (с направлений: Курск, Орел, Миллерово – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым).

По предварительным данным по состоянию на 08:30, силам ПВО удалось сбить или подавить 126 целей – 18 ракет и 108 беспилотников различных типов:

17 ракет Искандер-М/Циркон/С-400;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

108 вражеских БПЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА по 20 локациям, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 18 локациях.

Напомним, в ночь на 19 июля российские войска атаковали Киев баллистикой. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Уже известно как минимум о одном погибшем человеке, еще 15 человек пострадали.

Кроме того, в Киеве после российской атаки временно закрыта станция метро «Лукьяновская». Из-за повреждения наземного вестибюля поезда «зеленой» ветки проезжают станцию без остановки.

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