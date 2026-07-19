Удар по Запорожью: спасатели деблокировали тело женщины, число пострадавших превысило 30 человек

В Запорожье количество погибших в результате сегодняшней атаки возросло до трех мирных жителей. Также в результате удара управляемыми авиабомбами пострадали 33 человека, среди них – пятеро детей.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Как отмечается, спасатели деблокировали тело женщины из-под завалов многоэтажки без признаков жизни. Таким образом, количество погибших на данный момент возросло до трех.

При этом Федоров написал, что количество пострадавших увеличилось до 33 человек, среди них – пятеро детей.

В результате вражеской атаки значительным разрушениям подвергся частный сектор. Существенно поврежден пятиэтажный дом, зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой.

Также известно, что под завалами многоэтажки может находиться ребенок. Продолжается спасательная операция.

Как известно, в воскресенье, 19 июля, российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по жилому кварталу Запорожья, попав в многоэтажку. Сообщалось, что в результате атаки два человека погибли и по меньшей мере десяток пострадали.

Напомним, вчера, 18 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего ранения получили пять человек, среди них есть дети.

Кроме этого, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова разрушен терминал «Новой почты». Известно о четырех погибших и по меньшей мере 20 пострадавших людях, а трое из раненых – в тяжелом состоянии.

Также россияне атаковали Киев баллистикой в ночь на 19 июля. Последствия зафиксировали в пяти районах столицы. Количество пострадавших в результате ракетного удара российских войск по Киеву возросло до 17 человек. Также известно об одной погибшей женщине.

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