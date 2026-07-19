У берегов Гайаны затонул паром со 116 людьми на борту

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У берегов Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек.
Фото: ВВС

У побережья Гайаны затонул пассажирский паром MV Barima, на борту которого находились 116 человек. Спасателям удалось вытащить из воды 53 пассажиров, поиски остальных продолжались всю ночь.

Об этом сообщает BBC.

Неподалеку от Филиппин затонул пассажирский паром, 15 человек погиблиВблизи Филиппин затонул пассажирский паром с более чем 350 людьми на борту. Спасатели спасли сотни пассажиров, однако подтверждена гибель не менее 15 человек.

Судно перевернулось ночью возле мыса Айрон-Пойнт, когда следовало из Джорджтауна в Порт-Кайтума.

По словам министра общественных работ Гайаны Хуана Эджилла, после аварии сразу развернули экстренную спасательную операцию.

К поискам привлекли государственные и частные лодки.

Точный этап операции пока остается неизвестным. Власти также не прогнозируют, удастся ли найти живыми остальных пассажиров.

Паром MV Barima построили в 1939 году, его длина составляет 40 метров.

Эджилл заявил, что, несмотря на возраст судна, его должным образом обеспечили средствами безопасности. На борту находились 250 спасательных жилетов и восемь спасательных плотов.

Реагирование правительственных служб на катастрофу лично возглавил премьер-министр Гайаны Марк Филлипс.

Напомним, в январе возле Филиппин затонул пассажирский паром с более чем 350 людьми на борту. Спасатели спасли сотни пассажиров, однако подтверждена гибель по меньшей мере 15 человек.

А в прошлом году у берегов Италии перевернулась лодка, которая перевозила 30 мигрантов.

Кроме того, возле острова Крит нашли полузатонувшую лодку, где погибли 17 человек.

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